Didier Deschamps et son staff se retrouvent une nouvelle fois dans le viseur. Ces derniers mois, la gestion physique des joueurs tricolores lors des rassemblements en équipe de France commence sérieusement à agacer plusieurs grands clubs européens. Après le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, c’est désormais l’AC Milan qui monte au créneau. En cause : la blessure d’Adrien Rabiot, victime d’une lésion musculaire après son passage chez les Bleus.

Des antécédents qui laissent des traces

En septembre déjà, le PSG avait pointé du doigt les méthodes du staff tricolore après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Un mois plus tard, la gestion du cas Bradley Barcola avait encore fait grincer des dents du côté du Parc des Princes. Même le Real Madrid s’était inquiété du traitement réservé à Kylian Mbappé, touché à la cheville et ménagé seulement quelques jours avant d’être titularisé contre l’Azerbaïdjan.

Rabiot, une gestion qui fâche Milan

Le dernier épisode en date concerne Adrien Rabiot. Titularisé face à l’Azerbaïdjan (où il a d’ailleurs marqué), le milieu de terrain a quitté la sélection avec un mollet douloureux. Deschamps avait alors évoqué un simple « coup », laissant entendre que rien d’inquiétant n’était à signaler. Pourtant, de retour à Milan, le verdict est tombé : lésion du muscle soléaire et environ un mois d’indisponibilité.

De quoi provoquer la colère du club lombard. Selon Eurosport, les dirigeants milanais sont « très irrités » par la manière dont la situation a été gérée. « Comment pouvait-il être sur le banc face à l’Islande s’il avait une lésion ? », s’est insurgée une source proche du club auprès du média. Même ton du côté de la Gazzetta dello Sport, qui parle d’une “gestion incompréhensible et risquée”.

Le club rossonero ne comprend pas pourquoi Rabiot a été maintenu dans le groupe alors que les examens laissaient entrevoir une gêne réelle. Le Corriere dello Sport évoque même une “gestion superficielle” non seulement du cas Rabiot, mais aussi de celui de Christian Pulisic, blessé en sélection avec les États-Unis.

Cette accumulation de tensions commence à peser sur l’image du staff tricolore. Entre les blessures en cascade, la communication floue et le manque de concertation avec les clubs, Didier Deschamps se retrouve sur la défensive. Et à l’approche de nouvelles échéances internationales, la méfiance des grands clubs envers les rassemblements des Bleus n’a jamais été aussi forte.