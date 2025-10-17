OM : deux options sur la table pour Amine Gouiri, la décision tombe aujourd’hui !

C’est un vrai coup dur pour l’Olympique de Marseille. Sorti blessé à l’épaule, Amine Gouiri voit sa saison prendre un premier tournant. Alors que le joueur algérien devait manquer la réception du Havre ce week-end, La Provence révèle que deux options sont désormais à l’étude pour la suite.

Option 1 : la prudence et quatre semaines de travail ciblé

Première possibilité pour le joueur : éviter l’opération. Le staff médical lui proposerait un programme de travail intensif sur quatre semaines, afin de tenter de remettre son épaule en place naturellement. Un choix qui permettrait à Gouiri de revenir plus vite : probablement avant la trêve de novembre mais avec un risque de rechute non négligeable.

Option 2 : l’opération et une longue absence

La seconde option, plus radicale, serait celle d’une intervention chirurgicale. L’objectif : stabiliser définitivement l’articulation et éviter toute récidive. Problème : une opération signifierait au moins deux mois d’absence, ce qui priverait l’OM d’un élément offensif majeur dans une période déjà délicate.

Décision attendue aujourd’hui !

Selon La Provence, Amine Gouiri et la direction olympienne se réuniront ce vendredi pour trancher. Le club souhaite trouver le bon équilibre entre urgence sportive et sécurité médicale. Une équation complexe pour un joueur fraîchement arrivé et déjà considéré comme un maillon essentiel du système marseillais.

Entre un retour express risqué et une opération salvatrice mais coûteuse en temps, le choix de Gouiri pourrait influencer la dynamique de tout l’effectif phocéen.