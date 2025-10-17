Strasbourg, Nice et le PFC à la bataille pour un ancien flop marseillais !

Le mercato d’hiver s’annonce bouillant du côté de la Ligue 1 ! Selon plusieurs sources en Allemagne, l’Eintracht Francfort serait prêt à se séparer d’Elye Wahi dès le mois de janvier. L’ancien espoir du football français, passé par l’OM et Lens sans jamais convaincre, pourrait donc faire son retour en France, et plusieurs clubs sont déjà sur le coup.

Un transfert à 26 millions d’euros qui n’a pas porté ses fruits

Recruté pour 26 M€ à Marseille, Elye Wahi n’a jamais vraiment trouvé sa place à Francfort. Peu décisif, irrégulier et souvent frustrant dans ses prestations, le jeune attaquant de 22 ans peine à confirmer les espoirs placés en lui. En interne, le club allemand ne s’oppose plus à un départ cet hiver, d’autant que son temps de jeu s’est considérablement réduit ces dernières semaines.

Plusieurs clubs français à l’affût

Et forcément, son profil attire. En France, Strasbourg, l’OGC Nice et même le Paris FC se seraient renseignés sur sa situation.

Les Alsaciens cherchent à renforcer son secteur offensif avec le futur départ Emanuel Emegha

Du côté de Nice, le secteur offensif est dépourvu avec Terem Moffi et Kevin Carlos qui n’apporte aucune certitudes.

Quant au PFC, le club parisien rêve d’un gros coup pour dynamiser sa deuxième partie de saison.

D’autres clubs de Ligue 1, restés discrets pour le moment, suivraient également le dossier.

⚽ Un retour en Ligue 1 pour se relancer ?

À seulement 22 ans, Wahi garde une côte élevée et reste considéré comme un joueur explosif, capable de faire la différence dans les 30 derniers mètres. Un retour en France pourrait donc lui permettre de retrouver confiance et continuité, loin de la pression de la Bundesliga.