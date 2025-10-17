Mise au vert à l’OM et turn-over de prévu avec Jeffrey de Lange aux cages !

À la veille du déplacement de l’OM au Havre, Roberto De Zerbi a tenu à resserrer les rangs. Fidèle à sa méthode exigeante, l’entraîneur marseillais veut voir son groupe pleinement concentré sur la mission du week-end.

“Ce soir, on sera en mise au vert. C’était important qu’on dîne ensemble, qu’on fasse une réunion après le dîner pour préparer le match de demain et nous reconcentrer sur l’OM.”

Une déclaration simple mais forte : pour De Zerbi, l’unité du groupe et la concentration sont les clés avant chaque rendez-vous. L’Italien veut une équipe mobilisée, capable de poursuivre la dynamique positive des dernières semaines.

De Lange encore titulaire ?

Interrogé sur la titularisation possible du jeune De Lange, le coach marseillais a laissé planer le doute :

“C’est possible que ce soit De Lange. Peut-être, on verra.”

Une réponse énigmatique, fidèle à la philosophie de De Zerbi, qui n’aime pas dévoiler ses plans à l’avance. Mais après les bonnes performances du goal, sa reconduction semble plus que probable vu que Rulli rentre de sélection.

L’OM veut continuer sur sa lancée

Avec un groupe soudé et un coach qui veille au moindre détail, l’OM veut aborder ce déplacement avec sérieux. Entre exigence collective et confiance accordée aux jeunes, De Zerbi impose peu à peu sa patte… et les résultats suivent.

👉 Rendez-vous au Havre, avec un OM concentré, uni et prêt à confirmer sa montée en puissance.