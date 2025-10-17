FC Nantes : Luis Castro dévoile sa méthode pour ne pas sombrer dans la déprime

En conférence de presse avant le match face au LOSC, Luis Castro a confié ne pas regarder le classement.

Depuis le début de la saison, le FC Nantes navigue en eaux troubles, occupant actuellement la quinzième place de Ligue 1, à égalité de points avec Auxerre, actuellement barragiste. Dans ce contexte, l’entraîneur des Canaris, Luis Castro, a pris la parole pour évoquer sa vision de la saison et sa manière d’aborder le classement.

Malgré cette position délicate, le technicien portugais reste serein et insiste sur l’importance de ne pas se laisser obséder par les chiffres. « Si tu commences à regarder le classement en début de saison comme ça… tu finis par tout changer : les onze qui jouent, tes méthodes. Si tu commences déjà à regarder le classement, tu ne vas pas dormir », a-t-il expliqué.

Luis Castro veut voir le collectif

Pour Luis Castro, l’essentiel réside ailleurs : dans la progression collective de son groupe. « Je regarde l’évolution de l’équipe et c’est le plus important pour moi. C’est qu’on continue à travailler, qu’on continue à évoluer positivement et à chercher de nouveaux détails, qui peuvent être importants pour devenir une équipe toujours plus solide. »

Le coach portugais mise donc sur la patience et le travail au quotidien pour construire une équipe capable de relever la tête et de remonter au classement. À Nantes, l’heure est à l’amélioration constante plutôt qu’à la panique face à la situation actuelle.