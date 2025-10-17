Après avoir réfléchi à la question, Bruno Genesio a désormais établi sa hiérarchie des capitaines au LOSC. Avec Olivier Giroud, évidemment.

Après un été marqué par de nombreux départs, le LOSC voit enfin sa hiérarchie de capitaines se dessiner clairement. Les départs de certains cadres comme David, Chevalier, Cabella ou encore Diakité avaient laissé un vide dans le vestiaire, et Bruno Genesio cherchait alors de nouvelles figures pour guider son équipe. Le mystère est désormais levé !

Olivier Giroud, leader naturel

Ce vendredi en conférence de presse, le coach lillois a officialisé la hiérarchie : « Vous l’avez compris, Benjamin (André) est numéro 1. En 2, c’est Olivier (Giroud) et derrière, en 3, il y a Hakon (Haraldsson) et Aïssa (Mandi) qui, suivant les matchs, suivant le contexte, pourront pleinement remplir ce rôle aussi. »

Nouvel arrivant dans l’équipe, Olivier Giroud s’est déjà imposé comme un leader de cette équipe, et ça n’a évidemment rien d’étonnant au vu de sa carrière. Il a donc été justement récompensé par Bruno Genesio.

Malgré cette classification, l’entraîneur souligne l’importance du rôle collectif : « Tous les joueurs sont des capitaines. Chaque joueur a un caractère différent, un leadership différent, mais chacun doit amener quelque chose au groupe lorsqu’il est sur le terrain. » Selon lui, les actes sur le terrain ont permis de clarifier la situation, et tout est désormais « clair dans son esprit ».

Propos rapportés par Le Petit Lillois.