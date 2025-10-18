Il craque pour Joaquin Panichelli, l’attaquant argentin du RC Strasbourg

Le PSG n’a pu faire mieux que match nul face à Strasbourg (3-3), qui a profité hier soir des largesses défensives des champions d’Europe en titre, au grand mécontentement de Luis Enrique. « Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts, a pesté l’Espagnol. C’est impossible d’être content. »

Ménès fan de Panichelli

Dans son analyse du match, Pierre Ménès a taclé la gestion de Luis Enrique sur cette rencontre avant de s’en prendre à Gonçalo Ramos. « Le Portugais a encore été fantomatique. On va dire que je m’acharne mais bon… Heureusement qu’il y a eu le penalty pour marquer sa présence. » Et côté alsacien, il s’est extasié sur la performance de Joaquin Panichelli, auteur d’un doublé, comme lors de la journée précédente contre Angers (5-0). « Strasbourg a vraiment eu le nez creux en le faisant venir de D2 espagnole. C’est un chien de la casse. Il est incroyable de la tête, il dévie pour ses partenaires, il marque, il défend. Et il faut se rappeler que l’an dernier, dès qu’Emegha n’était pas là, c’était une défaite. »

Joaquin Panichelli (22 ans), recruté par Alavés en janvier 2023 après avoir été libéré par River Plate où il ne s’imposait pas (aucune apparition avec l’équipe première), avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en juin 2023. Envoyé en prêt à Mirandès en D2 espagnole, il a explosé la saison dernière en marquant 21 buts, incitant le RCSA à débourser 20 M€ (16,5 +3,5 de bonus) pour le faire signer. Il totalise 7 buts en 8 journées de L1.