Le coach des Canaris a notamment mis en avant les progrès d’un de ses jeunes joueurs…

Depuis le début de la saison, le FC Nantes navigue en eaux troubles, occupant actuellement la 15e place de Ligue 1, à égalité de points avec Auxerre, barragiste. Dans ce contexte, l’entraîneur des Canaris, Luis Castro, a tenu à dédramatiser en conférence de presse, avant le match de ce week-end contre Lille. « Si tu commences à regarder le classement en début de saison comme ça… tu finis par tout changer : les onze qui jouent, tes méthodes. Si tu commences déjà à regarder le classement, tu ne vas pas dormir », a-t-il expliqué.

Tabibou parmi les belles satisfactions de Castro

Invité à désigner ses satisfactions, le Portugais a cité Dehmaine Tabibou. « Il y a beaucoup de satisfactions. Par exemple, le niveau de Dehmaine en ce moment, c’est une très grande satisfaction pour moi. Parce qu’au début de saison, je sais et il sait pourquoi, il n’était pas capable de faire des matchs comme il fait aujourd’hui. On a fait un travail spécifique avec lui et je suis très content de sa progression. Il y a aussi les anciens, on est très contents de leur travail sur leur début de saison. »