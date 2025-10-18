En janvier, Galatasaray compte recruter un milieu défensif. Mais sa piste prioritaire est en train de s’évanouir et il pourrait se tourner vers Djaoui Cissé…

Plus tôt dans la semaine, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur a expliqué que Djaoui Cissé figurait sur les tablettes de Galatasaray pour cet hiver. Le champion de Turquie compte recruter un milieu défensif et sa priorité se nomme Raphael Onyedika (Club Bruges), le Rennais arrivant en deuxième position. Le Cim Bom serait prêt à mettre jusqu’à 30 M€ pour convaincre le club belge de lâcher son Nigérian.

Le LOSC aussi veut Onyedika

Sauf que ce samedi, ce même Konur annonce que l’Eintracht Francfort a aussi Onyedika dans son viseur. Les Aigles veulent recruter un successeur à Hugo Larsson, qui serait sur le départ. En plus d’eux et de Galatasaray, Lille et Bologne seraient également sur les rangs pour le Nigérian. Francfort a le gros avantage d’évoluer dans un championnat plus compétitif que celui de Turquie. Ce qui pourrait inciter Onyedika a y signer, même si Galatasaray verse de meilleurs salaires et a plus de chances de remporter des titres.

Il se pourrait donc que la piste Djaoui Cissé prenne de l’épaisseur du côté de Galatasaray. Le Stade Rennais serait-il ouvert à un départ de son jeune joueur cet hiver, surtout en cas de belle offre ?