Ce dimanche à 17h15, le Stade Rennais accueille le SCO d’Angers avec l’obligation de s’imposer. Habib Beye pourrait faire des choix très forts.

Après une quinzaine internationale passée à lire des rumeurs en tous genres sur son avenir, Habib Beye aborde ce dimanche l’un des matches décisifs de sa carrière au Stade Rennais. Car, si la famille Pinault s’est refusée à actionner le siège éjectable, elle a quand même fixé un ultimatum à son entraîneur. Certains parlent des deux prochains matches, d’autres des cinq. Quoi qu’il en soit, les Rouge et Noir devront impérativement s’imposer ce dimanche au Roazhon Park face au SCO d’Angers, avant-dernier du classement. Tout autre résultat constituerait une contre-performance.

Fofana et Cissé sur le banc ?

Et selon L’Equipe, Beye pourrait faire des choix forts pour cette rencontre. Et notamment laisser une nouvelle fois sur le banc l’un des ses principaux critiques dans le vestiaire, Seko Fofana. Cela s’est déjà produit lors du déplacement au Havre (2-2) avant la trêve internationale. Globalement décevant depuis son arrivé en Bretagne en janvier 2025, l’ancien Lensois est aussi l’un de ceux qui remettent le plus en question le management de Beye. Deux bonnes raisons pour le technicien de ne pas l’inclure dans son onze de départ…

Djaoui Cissé, lui, fait involontairement partie des frondeurs. Ses coéquipiers n’ont pas compris qu’il soit remplacé sitôt dans le match contre Lens (0-0), où les Rennais ont joué à onze contre dix d’entrée. Et d’autres constatent qu’il joue mieux avec les Espoirs, avec qui il a marqué face à la Lettonie (6-1) lundi. Titulaire au Havre comme lors des quatre matches précédents, il pourrait laisser sa place dans le onze à Ludovic Blas cet après-midi, ce qui permettrait au SRFC de présenter un visage plus offensif.