Ce dimanche 19 octobre 2025, Habib Beye fête ses 48 ans. Avec l’obligation pour son Stade Rennais de vaincre l’AJ Auxerre…

Le Stade Rennais a publié, en milieu de matinée, un post pour souhaiter un bon anniversaire à Habib Beye. L’entraîneur fête ses 48 ans aujourd’hui. Et c’est peu dire qu’il n’a pas la tête à souffler des bougies ! En effet, son équipe accueille l’AJ Auxerre avec l’obligation de gagner suite à la série de trois nuls, tous plus décevants les uns que les autres (2-2 contre Nantes et au Havre après avoir mené 2-0, 0-0 à onze contre dix face à Lens).

Les supporters partagés à son sujet

La lecture des commentaires sous le message du club est assez révélateur de la cote de popularité d’Habib Beye auprès des supporters rennais. Une partie lui propose les trois points en cadeau et lui souhaite un bon anniversaire. Mais une autre, tout aussi importante, annonce un gros chèque de licenciement en guise de cadeau…

Selon L’Equipe, le bloc de cinq matches jusqu’à la prochaine trêve internationale, en novembre, sera décisif pour l’avenir d’Habib Beye. Après l’AJA, il y aura Nice, Toulouse, le Paris FC et Strasbourg.