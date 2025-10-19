Dernier rendez-vous pour la génération française U20, dernier espoir pour Djylian N’Guessan de débloquer son compteur. Titularisé en pointe face à la Colombie, l’attaquant de l’AS Saint-Étienne entamait cette petite finale avec la volonté d’offrir une médaille, même en chocolat, à ses coéquipiers.

La tension et les regrets se sont imposés. La défaite (0-1) a cruellement rappelé aux Bleuets la difficulté de transformer les intentions en concrétisation lors d’un grand rendez-vous, notamment après l’élimination en demi-finale contre le Maroc. Malgré tout, le staff avait maintenu sa confiance à N’Guessan pour cette ultime joute.

Sur fond de rumeurs mercato, ce tournoi international aura sans doute marqué un tournant pour le jeune joueur. À ce sujet, l’intérêt grandissant de clubs anglais pour son profil pourrait bien influencer ses choix dans les mois à venir.

Bilan : 333 minutes sans marquer et une sortie prématurée

Le bilan chiffré du Mondial laisse un goût amer : 333 minutes de jeu, aucune réalisation et une sortie remplacée à l’entame du dernier quart d’heure. Pour sa quatrième titularisation au Chili, N’Guessan n’a pas trouvé la faille, confirmant les difficultés déjà entrevues lors de la demi-finale perdue.

Ce manque de réussite en sélection tranche avec ses fulgurances en club, où il a déjà prouvé son sens du but. La pression des échéances internationales et la densité physique de la compétition mondiale semblent avoir pesé sur ses épaules.

L’absence de but et cette quatrième place, synonyme de « médaille en chocolat », lui laissent un vrai chantier à relancer pour la suite. L’histoire retiendra une première expérience mondiale formatrice, mais frustrante, pour le jeune avant-centre stéphanois, dont l’avenir pourrait également s’écrire loin du Forez, comme le suggère ce possible départ évoqué ces dernières semaines.