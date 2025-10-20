OL Mercato : une recrue estivale se fait détruire !
PSG : Dembélé et Marquinhos de retour face à Leverkusen !
Louis Chrestian
20 octobre 2025

Belle éclaircie pour le Paris Saint-Germain à la veille d’un rendez-vous capital en Ligue des champions : deux cadres majeurs, Ousmane Dembélé et Marquinhos, font leur retour dans le groupe pour défier le Bayer Leverkusen. Un renfort de poids dans un moment clé de la saison.

Deux cadres récupérés avant la Ligue des champions

Après plus d’un mois d’absence, Ousmane Dembélé effectue enfin son comeback. L’attaquant parisien n’avait plus joué depuis début septembre. Désormais apte, il retrouve ses coéquipiers, prêt à retrouver le rythme et à dynamiser l’attaque. Son explosivité, sa créativité et sa capacité à faire basculer un match sont autant d’atouts très attendus pour ce choc européen.

Autre grand retour : celui du capitaine Marquinhos, remis d’une blessure au quadriceps survenue face à Marseille. Le défenseur brésilien, pilier de l’arrière-garde, va apporter de la stabilité et un vrai leadership à une équipe qui en aura bien besoin à Leverkusen.

Le staff technique reste toutefois vigilant : le temps de jeu de ces deux titulaires sera adapté pour préserver leur état physique.

Quels enjeux pour le PSG en Allemagne ?

Ce déplacement à Leverkusen, troisième rendez-vous de la phase de groupes, s’annonce décisif. Rambobinant la dynamique du PSG, le retour de deux piliers va donner un coup de fouet au collectif parisien.

Face à un adversaire solide, Paris récupère non seulement du talent offensif et de la solidité défensive, mais aussi de la confiance. Avec Dembélé pour semer la panique et Marquinhos pour organiser la défense, le PSG se présente en meilleure posture pour tenir la distance et viser la victoire à l’extérieur.

Qui manque à l’appel contre Leverkusen ?

Si la bonne humeur règne grâce au renfort des cadres, quelques absences restent notables pour ce choc européen :

  • Fabian Ruiz
  • Joao Neves

Ces absences forcent Luis Enrique à jongler dans sa composition et à miser sur la profondeur d’effectif. Mais le retour de joueurs du calibre de Dembélé et Marquinhos compense largement ce déficit et propulse Paris avec un mental retrouvé.

Un PSG décimé par moments, mais désormais renforcé et ambitieux. Les supporters espèrent que ce come-back se traduira par une prestation étincelante.

