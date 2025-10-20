FC Barcelone : la grosse remise en question d’Hansi Flick
FC Nantes – LOSC : Olivier Giroud et les supporters nantais ont enterré la hache de guerre

Laurent Hess
20 octobre 2025

Comme à Lens, Olivier Giroud a reçu un bel accueil hier à Nantes. Et il a apprécié.

Meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, Olivier Giroud jouit d’une cote de popularité aussi immense que méritée en France et son retour en Ligue 1 est salué par tous les stades où il se produit avec le LOSC. Cela avait été le cas à Lens lors du derby du Nord. Et hier, lors de la victoire des Dogues à Nantes (2-0), Giroud a eu droit à une belle ovation du public de la Beaujoire lors de sa sortie à la 76e minute. Pourtant, la dernière fois que l’attaquant français avait évolué dans l’enceinte nantaise, il avait été sifflé par une partie du public. C’était contre le Cameroun le 31 mai 2016 (3-2). Cela na l’avait pas empêché de marquer, mais le Lillois ne l’a pas oublié.

L’ovation après les sifflets pour Giroud à la Beaujoire

A l’époque, l’attaquant avait sans doute payé la non-sélection de Karim Benzema par Didier Deschamps après l’affaire de la sextape… « Ça m’a fait chaud au cœur. Ça m’a fait plaisir car j’avais eu un souvenir mitigé de 2016 avec l’équipe de France. C’est aussi pourquoi je suis très reconnaissant de revenir chez moi, de faire la tournée des stades et d’avoir un accueil chaleureux. C’est beau », a-t-il confié en zone mixte après la rencontre.

