À la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Olympiakos (18h45), c’est Robert Lewandowski qui fait l’actu du FC Barcelone ce lundi. En effet, selon Sport, son agent Pini Zahavi est arrivé à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta.

Et les deux hommes doivent évidemment échanger autour de l’avenir de Lewandowski. A 37 ans, le Polonais est en fin de contrat en juin. Interrogé sur son avenir ce week-end, Deco est resté évasif. Il ne serait pas dans l’intention du Barça de prolonger le buteur polonais, qui sera absent entre quatre et cinq semaines, et va donc rater le Clásico. L’ancien buteur du Borussia et du Bayern a inscrit 4 buts en 9 matches disputés depuis le début de la saison. Pour le remplacer, Laporta ciblerait Julian Alvarez, le prolifique attaquant argentin de l’Atlético.