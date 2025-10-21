Si le Stade Rennais n’a pu battre Auxerre, son attaque a livré un bon match. Chiffres à l’appui…

Malgré un Mercato prometteur, le Stade Rennais tarde toujours à lancer sa saison et à s’extirper du ventre mou de la Ligue 1. Ce week-end, le club breton n’a pu faire mieux que match nul contre l’AJ Auxerre (2-2). Un résultat qui n’arrange pas les affaires d’Habib Beye, sur la sellette. Mais Ouest-France tient à noter certains progrès. Le quotidien régional estime que le SFC a été plombé par ses erreurs défensives, mais qu’il y a du mieux dans son jeu.

L’attaque du SRFC a fait fort contre Auxerre

« Le but de Seko Fofana, avec Ludovic Blas, Valentin Rongier, Estéban Lepaul et Breel Embolo concernés par l’action, est sans trop de débats le plus beau de la saison par son mouvement collectif, peut-on lire. Embolo et Lepaul ont vraiment pris leurs repères dans l’animation offensive ; Ludovic Blas a sorti sa meilleure prestation depuis longtemps, avec une passe décisive pour Embolo mais aussi plusieurs records dans ce match (Rennes et Auxerre cumulés) : ballons gagnés en attaque (3), centres réussis (4), passes avant un tir (5) et fautes subies (3, dont 2 dans les 30 derniers mètres). » Et à Ouest-France de sortir quelques stats… « Plus globalement, si le match nul au Havre (2-2) avait déjà laissé entrevoir une montée en puissance, celui d’Auxerre aura été le meilleur offensivement dans plusieurs domaines : les joueurs d’Habib Beye ont égalé leur record de tirs cadrés (7), déjà atteint à Angers. En tentant 14 fois leur chance (tirs cadrés, non cadrés et contrés) depuis l’intérieur de la surface de réparation, ils ont aussi largement dépassé leur meilleur total de la saison (10 contre Lyon il y a un mois). »