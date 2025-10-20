Les deux anciens marseillais croient de plus en plus à l’OM. Au point de détrôner le PSG ?

L’OM a pris le fauteuil de leader de la Ligue 1 ce week-end et cela a animé l’émission Rothen s’enflamme ce lundi soir sur RMC. « Être leader en août, ça l’est, mais là, la saison s’annonce pas mal. Cinq victoires consécutives, c’est une performance. Marseille va souvent faire tourner le compteur et se rapprocher du PSG », a glissé Jérôme Rothen.

Di Meco et Dugarry voient l’OM champion

Eric Di Meco s’est voulu encore plus optimiste pour l’OM. « Bien sûr que l’OM est prétendant au titre. Ils ont battu Paris. Ils sont leaders. J’espère que dans le vestiaire ils se disent allez cette année on y va », a soutenu l’ancien défenseur. Et à « Duga » d’ajouter : « L’OM, leader de Ligue 1 après 8 journées, ça ne veut rien dire. Mais c’est important pour l’attractivité du championnat. Ce qui compte, c’est ce qui est en train de se passer au club. Cette équipe a tellement progressé défensivement, c’est la clé de la réussite. En cas de défaite, ils feront un ritiro à Rome et ce sera réglé ! Ils ont toutes les formules pour se relancer, marquer des buts, ne pas en encaisser. L’OM champion, oui, c’est comme ça, qui va aller les chercher aujourd’hui ? »