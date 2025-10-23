Sous pression sur le banc du Stade Rennais après un début de saison décevant, Habib Beye pourrait bien rebondir plus vite que prévu.

Rien ne va plus au Stade Rennais. Arrivé cet hiver avec la mission de relancer un groupe en perte de repères, Habib Beye peine à convaincre. Les résultats ne suivent pas, le jeu déçoit, et la famille Pinault commencerait sérieusement à douter. Si la situation venait à se dégrader après le choc contre l’OGC Nice ce week-end, l’ancien entraîneur du Red Star pourrait rapidement faire ses valises. Mais pour Beye, le rebond pourrait être immédiat.

Connu pour son franc-parler et son aisance médiatique, le technicien sénégalais ne devrait pas rester longtemps sans emploi. C’est en tout cas ce qu’affirme Mohamed Toubache-Ter, visiblement sûr de lui :

« Un poste de consultant à Canal+ ? Je n’ai pas la moindre inquiétude à ce sujet… la connivence va perdurer », a-t-il lâché avec ironie sur X.

Une sortie qui fait évidemment référence aux liens étroits entre Beye et la chaîne cryptée, où il a longtemps officié comme consultant avant de se lancer dans le coaching. Apprécié du public et respecté dans le milieu, son retour à l’écran ne serait donc qu’une question de temps si l’aventure rennaise venait à tourner court. Reste à savoir si la direction du Stade Rennais décidera de lui accorder un sursis ou si la page sera tournée aussi vite qu’elle s’est ouverte.