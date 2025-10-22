Au Stade Rennais, la tension monte en interne autour d’Habib Beye. Selon L’Équipe, tout ne serait pas aligné au sein du club, et certains dirigeants envisageraient activement de pousser l’ancien joueur vers la sortie.

L’étau se resserre autour d’Habib Beye. Si L’Équipe affirmait hier que son cas n’était pas tranché et ne le sera pas avant le match contre l’OGC Nice de Franck Haise ce week-end, Loïc Tanzi semble penser le contraire.

« De tout en haut jusqu’à Beye, tout le monde au club n’est pas aligné, assure le journaliste de… L’Équipe sur La Chaîne L’Équipe. Aujourd’hui, il y a des gens au club qui aimeraient qu’Habib Beye s’en aille. C’est une vérité et ils vont essayer de pousser dans les prochains jours. Les joueurs ? Moi, je pense que c’est même au-dessus de Beye, au sein de la direction. »

Beye pris entre deux feux à Rennes ?

Le constat est clair : ce ne sont pas les résultats ou les performances sportives qui poseraient problème, mais bien des désaccords internes sur la direction du club. Beye, qui occupe un rôle central dans l’organisation et la structure sportive du Stade Rennais, se retrouve pris entre plusieurs clans, certains souhaitant visiblement une réorganisation à son détriment.

Cette situation pourrait créer un malaise durable et compliquer la stabilité de l’équipe, alors que le Stade Rennais vise des objectifs ambitieux en Ligue 1 et en compétitions européennes. Pour le remplacer, plusieurs noms circulent déjà : Philippe Clement, Wilfried Nancy et surtout Thiago Motta.