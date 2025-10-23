Le début de saison en Ligue 1 a été marqué par son lot de polémiques autour de la VAR. Selon le compte Check VAR Ligue 1, certains clubs ont particulièrement pâti ou bénéficié des décisions arbitrales.

Les premiers matchs de la saison 2025-2026 en Ligue 1 n’ont pas seulement offert du spectacle sur le terrain, ils ont aussi mis en lumière l’impact de la VAR. Le compte Twitter Check VAR Ligue 1 a publié ces dernières heures un classement révélant quels clubs ont été le plus pénalisés ou avantagés par l’arbitrage vidéo.

Dans le camp des malchanceux, trois équipes se détachent : l’Olympique Lyonnais, le LOSC et Le Havre. Les Gones sont les grands perdants selon ce bilan : sans les erreurs de la VAR en leur défaveur, ils auraient aujourd’hui 1,44 point supplémentaire !

Beye peut dire merci à la VAR !

À l’inverse, certains clubs ont profité des décisions arbitrales. Le Stade Rennais, le RC Lens et le FC Lorient figurent en tête du classement des « gagnants » de la VAR. Le club breton devance même Lens et Lorient avec un avantage de 2,23 points obtenus grâce à des décisions favorables. L’OM suit de près avec 1,33 point « cadeau » qui n’aurait pas dû exister selon le calcul des statisticiens.

La question reste donc ouverte : la VAR est-elle un outil fiable ou un facteur de chaos pour certains clubs ? Une chose est sûre : le débat sur l’arbitrage vidéo en Ligue 1 est loin d’être clos.