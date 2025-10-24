OM : Roberto De Zerbi annonce déjà une recrue pour l’Olympique de Marseille !

Roberto De Zerbi n’a pas perdu de temps pour afficher la couleur : il sait déjà sur qui il veut construire le futur de l’Olympique de Marseille.

De Zerbi : “Vermeeren ? C’est le présent et le futur de l’OM”

Interrogé sur le jeune milieu belge, De Zerbi a livré une déclaration qui en dit long sur la place qu’il lui réserve :

“Vermeeren ? Il ne lui manque rien. Il a bien joué contre l’Ajax et la première période contre le Sporting. J’ai pensé ensuite que mettre O’Riley mettrait plus de force. On est content de lui. Il y a de la concurrence à ce poste.

C’est l’un des premiers noms dont j’ai parlé, je suis en bon rapport avec l’ancien directeur de l’Atlético de Madrid. Je le connais bien Vermeeren, c’est un joueur fort et il jouera beaucoup de matchs. C’est le présent et le futur de l’OM.”

Un éloge qui ressemble à s’y méprendre à une validation publique de la recrue marseillaise.

Un profil taillé pour De Zerbi

À seulement 20 ans, Arthur Vermeeren incarne tout ce que recherche De Zerbi dans son football : intelligence tactique, propreté technique et capacité à dicter le tempo.

Déjà remarqué à l’Atlético, le Belge semble promis à un rôle clé dans l’entrejeu olympien.

Le message est clair : Vermeeren sera central dans le projet

En affirmant qu’il est “le présent et le futur de l’OM”, De Zerbi envoie un signal fort : Vermeeren n’est pas venu pour apprendre, mais pour s’imposer.

Sous ses ordres, le jeune milieu pourrait bien devenir la nouvelle pièce maîtresse du jeu marseillais.

De Zerbi l’a dit, Vermeeren est déjà une recrue majeure.

Et à l’OM, tout le monde semble déjà sous le charme du joyau belge.