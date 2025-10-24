FC Nantes : la compo de Luis Castro pour affronter le Paris FC

Voici les compos officielles du match entre le Paris FC et le FC Nantes pour la 9e journée de Ligue 1.

Ce vendredi, le FC Nantes se déplace sur la pelouse du Paris FC dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Stéphane Gilli et Luis Castro. Coup d’envoi à 20h45 au stade Jean-Bouin.

Les compos officielles

Paris FC : Nkambadio – Traoré, Chergui, Mbow, De Smet – M. Lopez (cap), Marchetti, Lees-Melou – Kebbal, Krasso, Simon.

FC Nantes : Lopes – Amian (cap), Awaziem, Tati, Leroux – Mwanga, Kwon, Tabibou – Guirassy, El-Arabi, Abline.