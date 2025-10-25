Habib Beye pourrait être démis de ses fonctions en cas de revers ce dimanche du Stade Rennais contre l’OGC Nice.

Habib Beye vit peut-être ses derniers jours sur le banc du Stade Rennais. L’entraîneur français pourrait payer les mauvais résultats du club Rouge et Noir, qui n’est que neuvième au classement après huit journées de Ligue 1 disputées malgré de gros investissements faits cet été par les dirigeants.

Nice, dernier match de Beye à la tête de Rennes ?

La réception ce dimanche (17h15) de l’OGC Nice apparaît comme un match crucial pour l’ancien coach du Red Star. Selon L’Équipe, qui a fait un point sur son avenir à la veille de cette rencontre, Habib Beye aurait toujours des chances de rester sur le banc rennais, l’état-major du Stade Rennais n’ayant pas encore pris sa décision. Mais en cas de défaite face au Gym, la situation pourrait vite être réglée et les dirigeants pourraient intensifier les discussions pour changer d’entraîneur, et ainsi limoger Habib Beye. L’ancien latéral droit de l’Olympique de Marseille va donc jouer très gros ce week-end dernier face aux Aiglons.

De son côté, le principal intéressé reste serein malgré les rumeurs de limogeage à son sujet. « Je ne me pose pas la question de savoir si je suis plus menacé qu’il y a une semaine. C’est inhérent à mon métier. Je dois faire en sorte que cette équipe gagne et enclenche cette dynamique très positive. On n’a pas perdu depuis cinq matchs. Il faut convertir cela par une victoire. Une équipe qui ne perd pas reste stable émotionnellement », a-t-il confié ce vendredi en conférence de presse d’avant-match.