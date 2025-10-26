Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : coup dur pour Giroud

Touché après le match de Ligue Europa face au PAOK Salonique (3-4), Olivier Giroud est forfait pour la réception ce dimanche (15h) du FC Metz, comptant pour la neuvième journée de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur du LOSC, Bruno Genesio, a donné des nouvelles de son buteur. « J’ai appris à être prudent. Il y a parfois de petits accidents à l’entraînement, mais je ne pense pas que ce soit grave. »

Blessés également, Ethan Mbappé, Ousmane Touré, Alexsandro et Marc-Aurèle Caillard sont comme Olivier Giroud absents du groupe retenu par Bruno Genesio pour le match face aux Grenats.

Le groupe pour Metz : Özer, Bodart, Sajous – Ngoy, Meunier, Perraud, Mbemba, Mandi, Verdonk – Bentaleb, Mukau, André, Raghouber, Bouaddi – Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui, Broholm, Correia, Igamane, Diaoune.

LOSC : Meunier ouvre la porte à un départ l’été prochain

Toujours du côté du LOSC, Thomas Meunier a clairement annoncé en conférence de presse qu’il comptait partir du club nordiste l’été prochain, lui qui avait reçu une offre provenant d’un club de Premier League l’été dernier. « J’avais reçu une belle offre pour aller en Premier League, alors que ce n’est pas un Championnat qui a l’habitude de recruter des joueurs âgés. C’était une chance inespérée pour moi d’enfin jouer en Premier League, mais le club a refusé, c’est comme ça. Je ne vais pas cracher dans la soupe, je ne suis pas mal ici, ma famille aussi. Ce n’est pas dramatique, mais jouer en Premier League, c’est mythique. On verra en fin de saison. Je n’ai pas d’offre de prolongation devant moi, donc pour l’instant je suis partant. »

Mais aussi…

OGC Nice : Clauss en plein spleen !

L’été dernier, Jonathan Clauss était tout proche de quitter l’OGC Nice pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Mais l’ancien Marseillais est finalement resté sur la Côte d’Azur. Un transfert avorté que le latéral droit français n’aurait toujours pas digéré, annonce ce dimanche L’Équipe dans son édition du jour. Ce qui s’en ressent sur le terrain puisque Jonathan Clauss enchaîne les prestations quelconques depuis le début de saison et sort d’un match calamiteux en Ligue Europa face au Celta Vigo (2-1) où il a été expulsé dès la 38e minutes après avoir écopé de deux cartons jaunes.

AS Monaco – Toulouse : la réaction de Pocognoli

En battant sur la plus petite des marges Toulouse (1-0), l’AS Monaco a signé ce samedi sa première victoire sous l’ère Sébastien Pocognoli. Après le match, le coach belge ne s’est montré qu’à moitié satisfait de la prestation des siens. « Ce n’est pas parfait, mais c’était important de gagner aujourd’hui (samedi) pour terminer ce bloc de 10 jours. Il y a eu une grosse débauche d’efforts, un nouveau système auquel il fallait s’adapter. Tout n’était pas parfait, notamment dans la gestion de la fin de match. On s’est mis la pression sur des moments où on pouvait garder le ballon plus haut sur le terrain. C’est un peu dommage. Les garçons ont tout donné, on fait un deuxième clean sheet en trois jours. Quand on n’est pas bon, il faut se reposer sur ça. Le déchet technique ? Oui, il y a une grosse débauche d’énergie par rapport à ce que je veux mettre en place. Certains ont peut-être eu du mal à digérer l’enchaînement des matchs, avec un manque de réactivité dans les prises de décision. Après, quand c’est comme ça, il faut jouer de manière plus directe, ce qu’on n’a pas assez fait à mon sens. Toulouse est venu pour presser haut. Quand c’est comme ça, il faut chercher un peu plus la profondeur, et on ne l’a pas assez fait à mon sens. »