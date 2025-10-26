Ce dimanche, le LOSC a complètement détruit le FC Metz à Pierre-Mauroy. Une (très) large victoire 6-1, qui permet aux Dogues de s’inviter dans le top 4 de Ligue 1.

Dès la 9e minute, Hamza Igamane se mettait déjà en évidence. Depuis les abords de la surface, il décochait une frappe puissante vers la gauche du but, mais le gardien messin, Pape Sy, se déployait parfaitement pour détourner le ballon d’une belle parade.

À la 25e minute, le LOSC trouvait enfin l’ouverture. Sur une belle action initiée côté gauche, Fernandez-Pardo déboulait avant de centrer en retrait pour Igamane. L’attaquant marocain croisait alors son tir du pied gauche, logeant le ballon dans le coin droit du but.

Neuf minutes plus tard, à la 34e, Félix Correia profitait d’une erreur monumentale du gardien messin. Pape Sy ratait complètement son dégagement du pied gauche, et le ballon arrivait dans les pieds de l’ailier portugais. Positionné à trente mètres sur le côté droit, Correia lobait habilement le portier et marquait dans le but vide.

Une seconde période très, très prolifique

Au retour des vestiaires, à la 53e minute, Félix Correia s’illustrait une nouvelle fois. Sur une action menée par Fernandez-Pardo, impressionnant sur son aile gauche, le Belge provoquait dans la surface et servait Correia en retrait. Ce dernier ajustait alors le gardien d’une frappe du pied droit, côté gauche du but.

Dix minutes plus tard, à la 64e, Romain Perraud s’invitait à son tour à la fête. Sur un coup franc bien travaillé, Haraldsson décalait en retrait le latéral gauche lillois, qui envoyait un magnifique plat du pied gauche dans le coin gauche du but.

À la 82e minute, Lille parachevait sa démonstration. Haraldsson trouvait Félix Correia dans la profondeur de la surface. Ce dernier centrait fort devant le but, où Benjamin André surgissait d’une tête plongeante à l’entrée des six mètres. Le ballon filait dans la lucarne gauche, scellant le festival offensif du LOSC.

Dans le temps additionnel, à la 90e+3, Haraldsson se joignait lui aussi à la liste des buteurs. Diaoune réalisait un superbe travail sur le côté gauche de la surface avant de servir l’Islandais en retrait. Ce dernier se mettait sur son pied gauche et expédiait le ballon dans le coin droit du but, avec l’aide du poteau.

Mais Metz finissait par sauver l’honneur. Sané, bien placé dans la surface, héritait du ballon et décochait une frappe limpide du pied droit. Le ballon allait se loger directement dans la lucarne gauche d’Ozer, imparable.

Lille dominait malgré tout de bout en bout une rencontre maîtrisée, où chaque but semblait illustrer la fluidité collective et la précision technique des Dogues, qui soignent leur goal average et montent provisoirement à la 4e place de Ligue 1, avec 17 points au compteur.