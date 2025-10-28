FC Nantes : un nouvel absent dans le groupe pour affronter Monaco

Le groupe du FC Nantes pour affronter l’AS Monaco ce mercredi à 21h05.

Ce mercredi à 21h05, le FC Nantes affronte Monaco pour la 10e journée de Ligue 1. À cette occasion, Luis Castro a retenu un groupe de 21 joueurs, dont ne fait pas partie Alexis Mirbach, victime d’un accident de la route, qui est remplacé par Lucas Bonelli. De son côté, Hong Hyun-seok est blessé, tandis que Mayckel Lahdo (épaule) et Johann Lepenant (péroné) restent absents. Francis Coquelin, de retour à l’entraînement, n’est pas encore à 100 %.

Le groupe du FC Nantes

Bonelli, Carlgren, Lopes – Amian, Awaziem, Centonze, Cozza, Radaković, Tati – Benhattab, Deuff, Kwon, Leroux, Mwanga, Tabibou, Ziani – Abline, Camara, El Arabi, Guirassy, Mohamed.