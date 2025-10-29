Le Barça communique sur sa blessure…

Sale semaine pour le FC Barcelone. Non seulement le Barça s’est incliné lors du Clasico face au Real Madrid, mais la rencontre pourrait laisser des traces.

La durée de l’ indisponibilité de Pedri n’a pas été communiquée par le Barça

Les propos de Lamine Yamal font désordre mais le club blaugrana déplore aussi la blessure de Pedri (22 ans), touché à la cuisse durant la confrontation au Santiago-Bernabéu dimanche. Le Barça confirme ce mercredi que son milieu de terrain souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier de la jambe gauche et que la durée de son indisponibilité dépendra de l’évolution de la blessure. Les médias catalans l’estiment à au moins trois semaines d’arrêt.