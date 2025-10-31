Une frayeur pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Bilal Nadir a tenu à prendre la parole pour rassurer tout le monde après son malaise survenu lors du match contre Angers.

Bilal Nadir va mieux. Le jeune milieu de l’OM a publié un message sur ses réseaux sociaux près son malaise en fin de match contre le SCO d’Angers (2-2) : « Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour vous rassurer concernant mon état de santé qui est stable. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages et votre soutien. Je suis hors de danger et je me porte mieux al hamdoullillah », a-t-il affirmé sur ses réseaux.

Ces mots ont été un véritable ouf de soulagement pour les fans et le staff de l’OM. Nadir devrait prochainement reprendre l’entraînement et continuer à montrer tout son potentiel sur le terrain, sous l’œil attentif du staff médical. Les supporters marseillais peuvent souffler.