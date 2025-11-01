Pour le match du LOSC face à Angers dimanche, Bruno Genesio sera privé d’un nouveau joueur.

Alors que le LOSC prépare sa réception d’Angers ce dimanche à 17h15, Bruno Genesio doit déjà composer avec un effectif fortement amoindri. Après la défaite 2-0 à Nice en milieu de semaine, l’entraîneur lillois fait face à un nouveau casse-tête : cinq joueurs seront indisponibles pour ce match, dont un qui rejoint l’infirmerie.

Nathan Ngoy s’ajoute à la liste

En effet, outre les absences déjà connues de Marc-Aurèle Caillard (coude), Ousmane Touré (genou), Ethan Mbappé (ischio-jambiers) et Alexsandro (quadriceps), c’est Nathan Ngoy qui s’ajoute à la liste, pour des raisons médicales non précisées. Genesio a toutefois tenté de rassurer en conférence de presse : l’absence de Ngoy ne devrait pas être longue, avec un retour espéré dès jeudi, tandis qu’Alexsandro reste en retard dans sa reprise à cause de douleurs persistantes malgré une séance de reprise.

Ces nouvelles indisponibilités compliquent un peu la préparation des Dogues, et obligent Genesio à revoir ses plans en défense pour cette 11ᵉ journée de Ligue 1.