OM : la compo de De Zerbi pour affronter l’AJ Auxerre, avec des choix forts

Voici les compos officielles du match entre l’AJ Auxerre et l’OM pour la 11e journée de Ligue 1.

Ce samedi, pour la 11e journée de Ligue 1, l’OM se déplace sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Christophe Pélissier et Roberto De Zerbi. Le coach marseillais a procédé à des choix forts, en mettant notamment Greenwood et Paixão sur le banc. Coup d’envoi à 21h05 au stade Abbé-Deschamps.

Les compos officielles

AJA : Léon – Casimir, Senaya, Diomandé, Akpa, Mensah – Coulibaly, Danois, Owusu (cap), Namaso – Sinayoko.

OM : Rulli – Pavard, Egan-Riley, Emerson – Murillo, Højbjerg (cap), O’Riley, Garcia – Gomes – Vaz, Aubameyang.