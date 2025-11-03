OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé

PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé
Laurent Hess
3 novembre 2025

Le coach parisien a fait une annonce en conférence de presse…

Malgré une alerte au niveau des ischio-jambiers contre Nice (1-0) samedi, Ousmane Dembélé (28 ans, 1 apparition et 1 but en C1 cette saison) sera bien présent pour affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. En conférence de presse, Luis Enrique a donné des nouvelles rassurantes de son attaquant.

Dembélé va jouer demain soir

« Aucun risque avec aucun joueur, a glissé l’Espagnol. Mais Ousmane, il est en condition. Il a fait tous les entraînements sur les deux dernières semaines, il a aussi participé aux deux derniers matchs. On est content et il est en train d’améliorer sa condition physique. Il va jouer demain bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il va jouer car il est prêt pour la compétition. Mardi, on va décider combien de temps il jouera. » Aucun doute donc : le Ballon d’Or sera bien là pour le choc !

BundesligaLigue des championsPSG
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !
Ligue 1...

OM Mercato : Benatia débarque sur une piste estivale de l’OL !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Hateboer, de joker à vrai cadeau empoisonné pour l’OL !
Ligue 1...

Stade Rennais Mercato : Hateboer, de joker à vrai cadeau empoisonné pour l’OL !

Par Laurent Hess
PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé
Bundesliga...

PSG – Bayern Munich : Luis Enrique lève le voile sur Ousmane Dembélé

Par Laurent Hess
Real Madrid : Mastantuono, la tuile !
Liga...

Real Madrid : Mastantuono, la tuile !

Par Laurent Hess
PSG : Vitinha dévoile le véritable enjeu du match contre le Bayern Munich
Bundesliga...

PSG : Vitinha dévoile le véritable enjeu du match contre le Bayern Munich

Par Laurent Hess
Gautier Larsonneur avant le match entre l'ASSE et Montpellier.
ASSE...

ASSE : Larsonneur a ramené un lot de consolation du Red Star 

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OM, OL Mercato : l’espoir renaît à Marseille pour Endrick (Real Madrid)

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : sauvé, Beye a fait une nouvelle victime de taille au club !

Par Bastien Aubert
Malang Sarr (RC Lens)
Mercato...

RC Lens Mercato : écarté à Metz, l’avenir de Sarr totalement relancé ! 

Par Bastien Aubert
Vinicius et Xabi Alonso
Liga...

Real Madrid : clash total entre Vinicius et Xabi Alonso, ils ne peuvent plus s’encadrer ! 

Par Bastien Aubert
Chico Lamba (ASSE)
ASSE...

ASSE : fragilisé, Horneland a trouvé son sauveur ! 

Par Bastien Aubert
Marcus Rashford (FC Barcelone)
FC Barcelone...

FC Barcelone : Rashford s’est fait un ennemi de taille dans le vestiaire 

Par Bastien Aubert
Sidiki Chérif (Angers)
Mercato...

OM Mercato : le pire cauchemar d’Aguerd ciblé en attaque ?

Par Bastien Aubert
Stéphane Le Mignan (FC Metz)
FC Metz...

FC Nantes : la défaite contre le FC Metz a sauvé sa peau !

Par Bastien Aubert
Ousmane Dembélé (PSG)
Ligue des champions...

PSG : Dembélé rassure tout le monde avant le Bayern !

Par Bastien Aubert
Corentin Tolisso (OL)
Ligue 1...

OL : Tolisso s’est fait un ennemi de taille à Brest 

Par Bastien Aubert
Estéban Lepaul remerciant les supporters rennais avec le ballon du match sous les bras.
Ligue 1...

Revue de presse : Beye a trouvé son sauveur à Rennes, Clauss a une offre entre les mains à Nice 

Par Bastien Aubert
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Mercato...

PSG Mercato : double coup de tonnerre pour Yamal et Akliouche, 2 nouvelles pistes pour janvier !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE : Duffus relancé, un gros problème émerge avec Stassin 

Par Bastien Aubert
Beye et Blas à Rennes
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à chiper un maillon fort de Beye au Stade Rennais en janvier ?

Par Bastien Aubert
Jude Bellingham (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : après Mbappé, Bellingham vole la vedette à Yamal 

Par Bastien Aubert
Waldemar Kita lors d'un match du FC Nantes à la Beaujoire.
FC Metz...

FC Nantes : Kita à nouveau ciblé après la défaite contre Metz

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé à sa sortie du terrain lors de TFC-PSG.
Ligue des champions...

PSG – Bayern : un absent de marque dans le onze de Luis Enrique ?

Par Bastien Aubert
Esteban Lepaul (Stade Rennais)
Ligue 1...

OL, RC Lens, Stade Rennais, LOSC : ils sont dans l’équipe type de la 10e journée de L1

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet