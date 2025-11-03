Le coach parisien a fait une annonce en conférence de presse…

Malgré une alerte au niveau des ischio-jambiers contre Nice (1-0) samedi, Ousmane Dembélé (28 ans, 1 apparition et 1 but en C1 cette saison) sera bien présent pour affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. En conférence de presse, Luis Enrique a donné des nouvelles rassurantes de son attaquant.

Dembélé va jouer demain soir

« Aucun risque avec aucun joueur, a glissé l’Espagnol. Mais Ousmane, il est en condition. Il a fait tous les entraînements sur les deux dernières semaines, il a aussi participé aux deux derniers matchs. On est content et il est en train d’améliorer sa condition physique. Il va jouer demain bien sûr, je ne sais pas combien de minutes mais il va jouer car il est prêt pour la compétition. Mardi, on va décider combien de temps il jouera. » Aucun doute donc : le Ballon d’Or sera bien là pour le choc !