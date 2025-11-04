Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Liverpool
William Tertrin
4 novembre 2025
Voici les compos officielles du choc entre Liverpool et le Real Madrid pour la 4e journée de Ligue des Champions.
Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace à Liverpool à l’occasion du choc de la 4e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Arne Slot et Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21 heures à Anfield.
Les compos officielles
Liverpool : Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk (cap), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike.
Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga, Güler – Bellingham – Mbappé, Vinicius.