Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Liverpool

Voici les compos officielles du choc entre Liverpool et le Real Madrid pour la 4e journée de Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le Real Madrid se déplace à Liverpool à l’occasion du choc de la 4e journée de la Ligue des Champions. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Arne Slot et Xabi Alonso. Coup d’envoi à 21 heures à Anfield.

Les compos officielles

Liverpool : Mamardashvili – Bradley, Konaté, van Dijk (cap), Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Wirtz – Ekitike.

Real Madrid : Courtois – Valverde (cap), Militão, Huijsen, Carreras – Tchouaméni, Camavinga, Güler – Bellingham – Mbappé, Vinicius.