FC Nantes : un buteur frappe de plus en plus fort à la porte de Luis Castro !

Moustapha Dabo a encore brillé ce mercredi en Youth League…

Aout juste 18 ans, Moustapha Dabo, l’ailier droit du FC Nantes, frère de Souareba et d’Abdoulaye Dabo, tous deux passés par l’académie du FC Nantes, avait fait parler de lui lors de la dernière Coupe du monde U20, avec notamment une passe décisive lors de la demi-finale perdue par les Bleuets au Chili, face au Maroc. Après l’ouverture du score sur penalty des Lions de l’Atlas, c’est sur une offrande du Nantais, entré en jeu, que le Monégasque Lucas Michal avait égalisé.

Dabo a signé un doublé en Youth League

Et ce mercredi, le gaucher a encore flambé. C’était en Youth League, sur le terrain du Sabah FC. Le FCN s’est imposé 2-1 et Dabo a signé un doublé, dont un penalty transformé d’une Panenka. Cette victoire assure la qualification des jeunes Canaris, déjà vainqueurs à l’aller (5-0). Au 3ᵉ tour préliminaire de la Youth League, dans la voie des champions nationaux, ils affronteront le vainqueur du duel entre le Maccabi Haïfa et l’Austria Vienne, qui s’étaient neutralisés 1-1 lors du premier match. Quant à Dabo, il a sans doute encore marqué des points aux yeux de Luis Castro. Assez pour avoir sa chance en Ligue 1 ? On devrait bientôt le savoir…