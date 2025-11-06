L’ancien international estime que l’arbitre s’est trompé mais il n’a pas du tout apprécié la prestation de l’OM.

L’OM a concédé ce mercredi soir sa 3e défaite en 4 journées de Ligue des champions, battu au Vélodrome par l’Atalanta (0-1). Clairement, l’équipe de Roberto De Zerbi est passée à côté de son match mais le scénario a été terriblement frustrant puisque le but de l’Atalanta a suivi une action où l’OM aurait dû obtenir un penalty suite à une main d’un joueur italien dans sa surface de réparation.

Sur Canal +, Samir Nasri a livré son analyse. Sans concession.

L’OM « en retard sur tout »

« L’arbitrage n’a pas été à la hauteur mais pour les deux équipes puisque le but refusé à l’Atalanta, on n’a pas trop compris sur quoi il est basé, a commenté le Marseillais. Les Marseillais ont raté leur match, ils ont commencé à jouer à dix minutes de la fin, ils étaient en retard sur tout, l’équipe était coupée en deux. Il y a tellement de défauts. Non, je suis déçu du match des Marseillais. Il ne faut pas s’en prendre à l’arbitrage. Au contraire ça leur a servi à un certain moment. »