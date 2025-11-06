La pépite s’est exprimée hier, et pas que sur le terrain…

Auteur d’un superbe but et décisif sur l’égalisation en fin de match, Lamine Yamal a permis au Barça de ramener un point de Bruges (3-3) hier soir. Un Yamal retrouvé, qui a réussi 5 dribbles au cours de la rencontre et remporté 8 duels, plus haut total du match, dans les deux cas.

Yamal « très heureux »

A l’issue de la rencontre, la jeune star blaugrana, très critiquée ces derniers temps, a tenu à tordre le cou à ses détracteurs. « Beaucoup de mensonges ont été écrits sur moi, a-t-il pesté en zone mixte. On a parlé de ma pubalgie, on a dit que j’étais triste. Mais c’est faux, je suis très heureux, comme toujours. Je suis juste concentré pour bien rejouer, sur le plaisir que je prends sur le terrain. »