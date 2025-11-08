PSG : Diaz se fait pardonner son attentat sur Hakimi avec un but incroyable (vidéo)
OM – SB29 : le onze marseillais pour aller chercher la 1ère place

Roberto De Zerbi au milieu de ses joueurs, applaudissant les supporters, après le match perdu contre l'Atalanta.
Raphaël Nouet
8 novembre 2025

S’il s’impose cet après-midi face au Stade Brestois, l’OM sera provisoirement leader de L1, en attendant le résultat de Lyon-PSG demain soir. Voici le onze aligné par Roberto De Zerbi pour l’occasion.

Trois jours après la douloureuse défaite face à l’Atalanta Bergame (0-1), l’OM est à nouveau sur le pont. Il va tenter d’oublier cette fin de match cauchemardesque, durant laquelle il aurait dû bénéficier d’un pénalty mais a encaissé un but sur le contre, en prenant les trois points face au Stade Brestois, ce qui lui offrirait la tête du championnat en attendant OL-PSG demain. L’Equipe a annoncé un grand turnover dans le onze de départ de l’OM par rapport à celui de mercredi, Roberto De Zerbi ayant notamment récupéré Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia.

Mais dans les faits, l’entraîneur de l’OM est simplement revenu à une défense à quatre, Murillo conservant son poste de latéral droit. Emerson, suspendu contre l’Atalanta, reprend le couloir gauche à Garcia. Le Belge Vermeeren est titularisé au milieu à la place d’O’Riley. De même que Gomes un cran plus haut. En revanche, Greenwood, Paixao et surtout Aubameyang, annoncé sur le banc, sont bien là.

OM : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg – Greenwood, Gomes, Paixao – Aubameyang.

