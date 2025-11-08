L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, n’a pas manqué d’évoquer les critiques après le succès sur Brest (3-0). Il a rappelé que les cadences étaient infernales, ce qui peut expliquer certaines contre-performances.

C’est un Roberto De Zerbi comme on l’a souvent vu qui s’est présenté au micro de beIN, ce soir, après le succès sur Brest (3-0). L’Italien avait un message à faire passer et il n’a pas manqué de le diffuser. Cela portait sur les critiques qui se sont abattues sur son équipe après les contre-performances face à Angers (2-2), Auxerre (1-0) et l’Atalanta (0-1). Le niveau de jeu était loin d’être suffisant, ce qui a provoqué un certain mécontentement chez les supporters comme chez les chroniqueurs. De Zerbi leur a répondu…

« On est leader, il faut le rappeler, car peut-être que certains l’oublieront… »

« Cela a été trois semaines difficiles. On n’a pas bien joué contre Angers, contre l’Atalanta et contre Auxerre. Mais sur les autres matchs, on avait très bien joué, comme ce soir encore. Je pense qu’on a eu moins que ce que l’on méritait, nous n’avons pas eu beaucoup de chance. Et maintenant, on est leader ce soir ! Il faut le rappeler, car peut-être que certains l’oublieront… Je suis très content du jeu ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir. On sait jouer au foot, il faut comprendre pourquoi on n’y arrive pas tout le temps. Il se passe des choses très compliquées et inexpliquées à Marseille. J’ai parlé une heure avec les joueurs hier, sur la chance que c’est de jouer au Vélodrome. »

On serait désormais curieux de connaître les raisons pour lesquelles l’OM ne joue pas bien tout le temps. Les blessures, nombreuses actuellement, constituent un début d’explication, de même que l’accumulation des matches…