PSG : le groupe pour le choc à Lyon avec une grande première

Privé de nombreux titulaires, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait appel à plusieurs jeunes pour le déplacement à Lyon ce soir.

Comme attendu, Luis Enrique a convoqué pour la première fois le jeune latéral droit David Boly (16 ans) pour le choc à Lyon ce soir. Privé d’Achraf Hakimi, blessé pour six semaines après le tacle horrible de Luis Diaz mardi, l’entraîneur du PSG a convoqué un spécialiste du poste, même s’il y a fort à parier qu’il alignera plutôt Warren Zaïre-Emery ou Joao Neves dans le couloir droit de la défense. Voici le groupe rajeuni à cause des blessures que Luis Enrique a convoqué pour le match au Groupama.

Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin.

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Hernandez, Boly, Pacho.

Milieux : Ruiz, Vitinha, Mayulu, Zaïre-Emery, Neves.

Attaquants : Kvaratskhelia, Ramos, Lee, Barcola, Mbaye, Ndjantou.