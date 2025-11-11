FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?
FC Nantes : un chassé croisé totalement inattendu en vue entre Conceiçao et Deschamps ?

Didier Deschamps
Bastien Aubert
11 novembre 2025

Déjà sacré champion la saison passée, Al-Ittihad traverse une période délicate sur le plan sportif et en interne. Le club de Djeddah, aujourd’hui décroché dans la course au titre et secoué par une crise profonde, observe avec envie le profil de Didier Deschamps pour tenter de rebondir. Cette piste majeure pourrait bouleverser l’avenir de ses joueurs stars, à l’heure où les contrats de Karim Benzema et N’Golo Kanté restent entourés d’incertitudes.

Al-Ittihad en crise après une saison difficile

Après le triomphe de 2024, le champion en titre connaît un coup d’arrêt brutal. Huitièmes au classement, les Jaunes et Noirs viennent d’encaisser une défaite préjudiciable face à Al-Ahli, accentuant une série de résultats inquiétants. Le vestiaire, mené par Benzema, semble avoir tourné le dos à Sergio Conceição, arrivé il y a seulement quelques semaines. Sous pression, le technicien portugais pourrait rapidement être écarté, tant la rupture avec une partie du groupe paraît consommée.

Dans ce contexte, la direction d’Al-Ittihad doit agir vite pour éviter une saison blanche. Les tensions internes, conjuguées à l’éloignement du podium (13 points de retard sur le leader), poussent le club à imaginer une nouvelle ère. L’idée d’un changement d’entraîneur s’affirme comme une priorité, alors que le groupe a grand besoin de stabilité et de leadership pour retrouver de l’élan.

Didier Deschamps, priorité pour la suite

Face à cette impasse, Didier Deschamps apparaîtrait comme l’homme du renouveau pour Al-Ittihad. Son aura d’ancien champion du monde et son expérience au plus haut niveau séduisent la direction saoudienne, désireuse d’entamer un cycle vertueux et d’apaiser les tensions. Pour autant, le dossier est loin d’être simple : Deschamps n’entend pas se prononcer sur son avenir avant la fin de la Coupe du monde avec les Bleus, l’été prochain.

Le coach de 57 ans garde la porte ouverte à un nouveau challenge à l’international, tout en maintenant le flou autour de ses intentions. Cette attente impose à Al-Ittihad de faire preuve de patience, d’autant que ce choix stratégique pourrait façonner l’identité du club pour les saisons à venir. L’arrivée de Deschamps constituerait un véritable pari sur le court terme, mais aussi un signal fort dans l’optique d’attirer ou de retenir des joueurs de calibre international.

Dans l’attente de l’issue de cette Coupe du monde décisive, Al-Ittihad garde néanmoins en tête le calendrier à respecter : toute précipitation pourrait nuire à la réussite de ce projet ambitieux.

Quel avenir pour Benzema et Kanté ?

Au-delà du choix du futur coach, l’incertitude gagne aussi les rangs des stars de l’effectif. Karim Benzema, après une première saison mitigée à Djeddah (3 buts en 5 matches cette saison de Saudi Pro League), et N’Golo Kanté se trouvent à un tournant de leur aventure saoudienne. Leurs contrats courent jusqu’en juin 2026, mais une dynamique sportive déclinante et l’arrivée d’un nouveau staff pourraient rebattre les cartes.

Kanté, dont la situation à Al-Ittihad fait l’objet de nombreux débats, pourrait être tenté par un retour en Ligue 1 où plusieurs clubs restent attentifs à son avenir. Les perspectives du milieu de terrain, tout comme celles du buteur, dépendront sans doute du profil de l’entraîneur choisi et de la vision de la direction pour relancer le projet sportif.

Le scénario d’une réunion entre Deschamps et ses anciens champions du monde à Djeddah intrigue et fascine autant qu’il reste incertain. À l’inverse, la prise de recul de la direction pourrait provoquer un départ simultané de deux figures majeures, au cœur d’un mercato qui s’annonce décisif. Pour approfondir la rumeur entourant Kanté, la récente mise au point du directeur général monégasque témoigne de l’intérêt que suscite toujours le champion du monde chez les grands clubs européens.

Entre nécessité d’une décision rapide et choix d’un entraîneur capable d’incarner le renouveau, Al-Ittihad s’apprête à vivre une intersaison décisive, où le destin de ses cadres – Benzema et Kanté en tête – demeure en suspens.

