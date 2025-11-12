ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

PSG Mercato : après Alvarez, Paris détourne un buteur promis au FC Barcelone !

Etta Eyong (Levante)
Bastien Aubert
12 novembre 2025

En quête d’un buteur, le PSG s’intéresse désormais à Etta Eyong, la révélation offensive de Levante. Un dossier chaud qui attise aussi les convoitises du Barça, du Real Madrid et de Chelsea ! 

Après avoir ciblé Julián Álvarez pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a activé une nouvelle piste particulièrement excitante. Selon Ekrem Konur, le club parisien s’intéresse de très près à Etta Eyong, jeune attaquant explosif du Levante UD.

Âgé de seulement 22 ans, Eyong affole déjà la Liga par sa vitesse, sa puissance et son sens du but. En quelques mois, il est devenu l’une des sensations du championnat espagnol, attirant l’attention des plus grands clubs européens. Le PSG fait désormais partie des prétendants les plus sérieux. 

Le Barça a été le premier sur le coup Eyong 

Le Real Madrid, sous l’impulsion de l’ancien de la maison Santiago Solari, aurait déjà exprimé un vif intérêt, sans pour autant entamer de discussions officielles. Le FC Barcelone, de son côté, surveille également le joueur, tout comme Chelsea, toujours à l’affût des jeunes talents prometteurs.

Mais au PSG, Luis Campos voit en Eyong un profil capable d’apporter profondeur et percussion à l’attaque parisienne, tout en préparant l’avenir. Son arrivée permettrait d’alléger la pression sur Gonçalo Ramos, et d’offrir une alternative crédible dans un secteur où la rotation reste limitée.

FC BarceloneMercatoPSG
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Gérard Janvion
ASSE...

ASSE : une légende du club voit loin avec Kilmer Sports et balance sur les agissements de Romeyer !

Par Bastien Aubert
Nayef Aguerd (OM)
Ligue 1...

OM : terrible nouvelle en vue pour Nayef Aguerd !

Par Bastien Aubert
Etta Eyong (Levante)
FC Barcelone...

PSG Mercato : après Alvarez, Paris détourne un buteur promis au FC Barcelone !

Par Bastien Aubert
Les joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, avec Xabi Alonso à leurs côtés.
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso s’est mis 5 joueurs à dos, un ultimatum lui a été fixé ! 

Par Bastien Aubert
Oscar Lingueza (Celta Vigo)
FC Barcelone...

OM Mercato : Benatia relance un ex du FC Barcelone, Murillo poussé au départ !

Par Bastien Aubert
Franck Kita (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : un super coup déjà annoncé au Mercato !

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : l’avenir de Beye et d’Haise fait encore débat, un international algérien au LOSC ?

Par Bastien Aubert
Kylian Mbappé (Real Madrid)
Real Madrid...

Real Madrid : la réponse cash d’Orelsan au tacle de Mbappé 

Par Bastien Aubert
Sergio Busquets
FC Barcelone...

OM Mercato : une légende du FC Barcelone à Marseille ? 

Par Bastien Aubert
Sarr et Thauvin au RC Lens
Ligue 1...

RC Lens : Thauvin évincé, deux coéquipiers surprises font exploser la L1 !

Par Bastien Aubert
Endrick (Real Madrid)
Mercato...

OL Mercato : le Real Madrid a trouvé son futur crack, Endrick en route pour Lyon !

Par Bastien Aubert
Tardieu et Bernauer (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais a offert un petit bijou à Horneland 

Par Bastien Aubert
Manuel Locatelli (Juve)
Juventus Turin...

OM Mercato : De Zerbi prêt à sacrifier Hojbjerg pour un champion d’Europe !

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Stassin lâche une confidence qui en dit long sur son avenir 

Par Bastien Aubert
Lucas Chevalier tout sourire lors d'un échauffement avec le PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier poussé à la faute par Luis Enrique ?

Par Bastien Aubert
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors de leurs dernières oppositions, en 2023.
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : Messi officialise son retour à Barcelone, Yamal encore dans la tourmente !

Par Bastien Aubert
Arsen Zakharyan (Real Sociedad)
Mercato...

OL Mercato : après Endrick, Lyon fonce sur une recrue dont rêve le PSG ! 

Par Bastien Aubert
FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro perd un premier atout avant Lorient 

Par Bastien Aubert
Thauvin et Cherki en Bleu
Equipe de France...

France – Ukraine : double surprise dans le onze de Deschamps ?

Par Bastien Aubert
Joshua Duffus (ASSE)
ASSE...

ASSE : après Bernauer, nouveau coup dur pour les Verts ! 

Par Bastien Aubert
Amine Gouiri (OM)
Ligue 1...

OM : remis sur pied grâce au PSG, Gouiri prépare déjà son grand retour !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, pendant le match contre Pau.
ASSE...

ASSE : malgré Troyes, Kilmer Sports doit-il continuer avec Horneland ?

Par Bastien Aubert
Robinio Vaz en action lors d'OM-Atalanta.
Mercato...

OM Mercato : une offre de 16 M€ refusée pour un chouchou de De Zerbi ?

Par Raphaël Nouet
Yamal et Lewandowski (FC Barcelone)
Compétitions...

FC Barcelone : une star du vestiaire a provoqué la rupture entre Lamine Yamal et Nicki Nicole !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet