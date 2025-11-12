En quête d’un buteur, le PSG s’intéresse désormais à Etta Eyong, la révélation offensive de Levante. Un dossier chaud qui attise aussi les convoitises du Barça, du Real Madrid et de Chelsea !

Après avoir ciblé Julián Álvarez pour renforcer son secteur offensif, le Paris Saint-Germain a activé une nouvelle piste particulièrement excitante. Selon Ekrem Konur, le club parisien s’intéresse de très près à Etta Eyong, jeune attaquant explosif du Levante UD.

Âgé de seulement 22 ans, Eyong affole déjà la Liga par sa vitesse, sa puissance et son sens du but. En quelques mois, il est devenu l’une des sensations du championnat espagnol, attirant l’attention des plus grands clubs européens. Le PSG fait désormais partie des prétendants les plus sérieux.

Le Barça a été le premier sur le coup Eyong

Le Real Madrid, sous l’impulsion de l’ancien de la maison Santiago Solari, aurait déjà exprimé un vif intérêt, sans pour autant entamer de discussions officielles. Le FC Barcelone, de son côté, surveille également le joueur, tout comme Chelsea, toujours à l’affût des jeunes talents prometteurs.

Mais au PSG, Luis Campos voit en Eyong un profil capable d’apporter profondeur et percussion à l’attaque parisienne, tout en préparant l’avenir. Son arrivée permettrait d’alléger la pression sur Gonçalo Ramos, et d’offrir une alternative crédible dans un secteur où la rotation reste limitée.