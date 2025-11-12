Revue de presse espagnole : Messi officialise son retour à Barcelone, Yamal encore dans la tourmente !

Voici la revue de presse espagnole en date du mercredi 12 novembre 2025. Au menu : le retour annoncé de Lionel Messi à Barcelone et les tourments de Lamine Yamal avec la sélection.

AS : « Lamine dans une autre affaire »

Le forfait de Lamine Yamal avec la sélection espagnole a encore créé un émoi au sein de la Roja. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui n’a été informé qu’à la toute dernière minute, s’agace et crie au scandale.

MARCA : « Tourmente en sélection »

L’absence de Yamal pour les deux matches de la Roja a du mal à passer au sein de la Fédération espagnole, qui en veut terriblement au FC Barcelone. Carlo Ancelotti, lui, conseille à Endrick de quitter le Real Madrid dès cet hiver. L’OL est en pole.

SPORT : « Je reviendrai »

Lionel Messi affirme qu’il reviendra tôt ou tard à Barcelone, où il a visité le Camp Nou en début de semaine. Le prodige argenti. Avoue depuis Miami qu’il suit toujours l’actualité de son club de cœur. Robert Lewandowski, lui, envisage 3 options pour son avenir : poursuivre une saison de plus au Barça avec un rôle plus secondaire et de mentor, quitter le club en juin pour permettre au Barça de recruter et chercher une autre aventure européenne, ou prendre sa retraite si aucune option ne correspond à ses ambitions sportives et familiales.

MUNDO DEPORTIVO : « Protéger Lamine »

Le FC Barcelone veut protéger avant toute chose la santé de Yamal et a refusé de l’envoyer en sélection pour cette trêve internationale. Un repos total compris entre 7 et 10 jours est fortement conseillé avant les prochaines échéances en Liga et en Ligue des Champions.