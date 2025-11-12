Real Madrid : Xabi Alonso s’est mis 5 joueurs à dos, un ultimatum lui a été fixé !

Le Real Madrid traverse une zone de turbulences. À peine arrivé sur le banc, Xabi Alonso fait déjà face à une frustration grandissante dans son vestiaire, une situation qui menace l’équilibre du groupe et la dynamique de la saison.

Xabi Alonso déjà fragilisé dans le vestiaire madrilène

Le début de l’ère Xabi Alonso ne convainc pas tout le monde au sein du Real Madrid. Plusieurs cadres et éléments prometteurs s’estiment lésés par les choix du nouveau coach, qui peine à gagner l’adhésion totale de l’effectif. Les méthodes, mais surtout la gestion du temps de jeu, sont au cœur des tensions. Les premiers signes de division apparaissent. Pour un club habitué à l’exigence, ces crispations internes rappellent l’urgence de résultats sur le terrain et mettent sur la sellette un staff récemment installé.

Qui sont les cinq joueurs insatisfaits ?

Cinq noms circulent dans le vestiaire du Real comme les principaux déçus du management de Xabi Alonso. Ils s’attendaient à bénéficier d’un nouveau souffle avec l’arrivée du technicien basque, mais se rendent compte que leur sort n’a pas vraiment changé :

Andriy Lunin

Gonzalo Garcia

Fran Garcia

Endrick

Dani Ceballos, l’expérimenté milieu espagnol

Chacun de ces joueurs a espéré profiter d’une rotation plus ouverte. Pour un Dani Ceballos, revenir sur le devant de la scène semblait acté. Pourtant, la réalité est toute autre : il n’a démarré que 25% des rencontres de Liga malgré sa polyvalence et son expérience entre Madrid et Arsenal.

Quel impact sur la saison du Real Madrid ?

L’insatisfaction de ces cadres ou jeunes talents fragilise la cohésion du groupe merengue. Entre attentes déçues et perte de confiance, certains pourraient envisager un départ, à l’image du dossier brûlant autour du poste de gardien et les ambitions du Real Madrid autour du poste de gardien avec Lunin. L’ambiance générale devient électrique, chaque mauvais résultat accentuant la pression sur le staff. Les choix d’Alonso sont désormais scrutés, tandis que la courbe de performance du Real, dans un championnat disputé, dépendra de la capacité du coach à recoller les morceaux avec ses joueurs clés.

La situation peut-elle se débloquer ?

Xabi Alonso joue gros : retrouver l’adhésion de ses joueurs avant que les tensions ne s’installent durablement, c’est tout l’enjeu des prochaines semaines. Selon El Chiringuito, l’entraîneur du Real Madrid aurait d’ailleurs jusqu’au 10 décembre et le choc contre Manchester City pour apporter plus de garanties au club. Sans quoi, Florentino Pérez pourrait déjà réfléchir à son remplacement…