Stade Rennais : Habib Beye savoure mais prévient

Pour sa première sur le banc de touche du Stade Rennais, Habib Beye s’est imposé face au RC Strasbourg en toute fin de match. De quoi partager sa satisfaction face aux caméras.

La première a été la bonne. Et Habib Beye aura donc remporté les trois points de la victoire pour son premier match en qualité d’entraîneur en Ligue 1. Avec le Stade Rennais et contre le RC Strasbourg, au travers d’un but somptueux inscrit en toute fin de rencontre par l’intermédiaire de Ludovic Blas. Plusieurs minutes après le coup de sifflet final, Habib Beye est venu s’exprimer face au micro de DAZN.

« Ne pas rentrer dans une certaine euphorie »

« Si je devais noter les joueurs, et sur 10, je mettrai 9. Les garçons ont fait énormément d’efforts. C’est leur victoire. Moi, je ne suis arrivé qu’il ya 48 heures et j’ai trouvé un staff ici à Rennes remarquable qui m’a beaucoup aidé. On a essayé que les joueurs soient dans les meilleures dispositions. Attention, on ne doit pas rentrer dans une certaine euphorie, surtout pas, mais bosser et ce sera le cas dès mardi matin. Tout n’a pas été parfait, mais les joueurs ont adhéré. C’est très important. On a eu le soutien de nos supporters, et c’était très important. Vraiment. On veut avoir une ambition collective, on a été capables de travailler tout ensemble. Même à 0-0, j’aurais félicité mes joueurs. On a souffert, mais ça a tourné en notre faveur contre une très belle équipe de Strasbourg. Tant mieux. »