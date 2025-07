ASSE – Carouge (amical) : une victoire, deux bijoux mais un blessé

L’ASSE affrontait l’équipe suisse de Carouge ce samedi à Andrézieux. Elle s’est logiquement imposée (3-1).

Larsonneur – Appiah, Bernauer, Nadé, Traoré – Jaber, Tardieu, Eymard – Cardona, N’Guessan, Old : voilà l’équipe alignée par Eirik Horneland ce samedi soir à Andrézieux pour le premier match de préparation de l’ASSE, face à Carouge. Les recrues Jaber et Traoré, mais aussi le jeune Paul Eymard, étaient les attractions de cette première « compo » de la nouvelle saison. Au milieu, Jaber a apporté un peu d’agressivité devant la défense et il s’est essayé de loin, mais il a perdu un ballon chaud d’entrée de jeu. Une première mitigée pour l’Israélien. A ses côtés, Eymard a été en difficulté, manifestement en manque de rythme et d’automatismes après avoir rejoint le groupe il y a seulement dix jours. Et sur son côté gauche, Traoré a été volontaire mais il s’est fait crocheter sur l’ouverture du score de Carouge et a été imprécis dans ses centres.

De jolis buts pour Fomba et Davitashvili, N’Guessan blessé

L’ASSE a imposé un gros pressing d’entrée, avec un Horneland toujours aussi expressif devant son banc, mais c’est donc Carouge qui a ouvert le score et c’est Ben Old qui a égalisé avant la mi-temps, du droit. Un premier acte qui a vu N’Guessan sortir suite à un problème musculaire. Boakye, qui l’a remplacé, a tiré sur le poteau. Au retour des vestiaires, l’ASSE a pris les devants grâce à une belle frappe de Lamine Fomba, du gauche, en lucarne, et Zuriko Davitashvili est allé inscrire le but du 3-1 en solo, après un raid côté gauche conclu par un piqué. A noter la belle entrée en jeu du jeune latéral gauche Maedine Makhloufi, très en vue offensivement. Dans une fin de match à sens unique, face à des Suisses vraiment très limités, le score aurait pu être beaucoup plus large tant les Verts ont multiplié les occasions.