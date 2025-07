ASSE Mercato : Horneland donne la tendance pour Pétrot et Ekwah

Interrogé sur les dossiers Léo Pétrot et Pierre Ekwah, le coach de l’ASSE Eirik Horneland a simplement confié son envie de garder les deux joueurs.

Le Mercato est en stand by à l’ASSE du côté des arrivées. Et alors qu’Eirik Horneland avait révélé le 19 juin, jour de la reprise de l’entraînement, sa volonté de conserver Léo Pétrot, en fin de contrat, et celle des dirigeants de lever l’option d’achat de Pierre Ekwah, les dossiers n’ont pas avancé.

« Je n’ai pas de nouvelles »

Présent ce mercredi au stage des Verts au Chambon sur Lignon, Evect a glissé une question Mercato à Horneland afin d’en savoir un peu plus. Et la réponse du Norvégien a été la suivante : « Je n’ai pas de nouvelles par rapport aux dossiers Léo Pétrot et Pierre Ekwah. L’ambition reste la même pour moi en tant que coach, à savoir les conserver. Ils ont montré un bon potentiel la saison dernière. Pierre Ekwah a fait une grosse saison au milieu de terrain en Ligue 1 ce qui lui donne de l’ambition certainement. Léo Pétrot s’est beaucoup développé durant la saison ce qui lui a certainement aussi donné de l’ambition. On verra si on peut les garder à Saint-Étienne. On devrait en savoir plus dans les prochains jours. » En stand by, donc, même si Horneland semble indiquer que l’ambition d’Ekwah pourrait l’inciter à rejoindre un autre championnat que la L2. A suivre…