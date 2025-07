ASSE Mercato : un ailier colombien dans le viseur ?

L’ASSE serait intéressée par Juan Cordoba, ailier colombien du Dinamo Zagreb.

🟥 Rumeur

Après Maxime Bernauer, l’ASSE s’attachera-t-elle les services d’un autre joueur du Dinamo Zagreb ? Selon TeamFootball, c’est sa volonté. Le média révèle en effet un intérêt prononcé de l’ASSE pour Juan Cordoba, ailier colombien du club croate.

Cordoba (Dinamo Zagreb) aurait été validé par Horneland

« C’est une accélération discrète mais très sérieuse. L’AS Saint-Étienne cible Juan Córdoba, ailier colombien de 21 ans évoluant au Dinamo Zagreb. Un joueur rapide, percutant, formé au Deportivo Cali et transféré en Croatie en 2024 », glisse le média. Qui précise : « Selon nos informations, confirmées par plusieurs sources proches du dossier, l’ASSE a pris contact avec le Dinamo pour accélérer sur Juan Córdoba. D’après nos éléments, le profil du jeune Colombien a été validé par Horneland lui-même, qui souhaite injecter davantage de vitesse dans son attaque. L’entourage du joueur, que nous avons pu sonder, confirme un intérêt vif pour le projet porté par Ivan Gazidis à Sainté. Le club croate, en phase de renouvellement d’effectif, pourrait accepter un transfert autour de 2 M€, soit le prix qu’il avait payé un an plus tôt pour attirer le joueur. » Le Dinamo avait en effet enrôler l’ailier pour 2 M€. Il est sous contrat jusqu’en 2028 et ne s’est pas imposé à Zagreb où sa dernière apparition en équipe première date du mois de mars. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Cordoba est gaucher mais il évolue à droite, en faux pied. A droite, là où l’ASSE a déjà recruté Irvin Cardona cet été…

Le coup d’oeil de But FC !

« Les stats de Cordona la saison dernière au Dinamo montrent que son adaptation en Europe a été compliquée. Pas un coup sûr. En prêt, peut-être, pour limiter les risques… »