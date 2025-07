Ce mercredi, l’ASSE a officialisé le départ de son jeune latéral gauche Darling Bladi (21 ans) pour le Betis Séville. La recrue Joshua Duffus, lui, est réputé pour sa polyvalence.

🟦 Officiel

En début de journée, le jeune Darling Bladi a officialisé son départ de l’AS Saint-Etienne via un message sur les réseaux sociaux. Pourtant sous contrat jusqu’en 2027, il va s’engager avec le Betis Séville… sans aucune indemnité ! En effet, L’Equipe explique que les négociations ont été très longues entre les Verts du Forez et ceux d’Andalousie et qu’elles ont débouché sur un accord avec une indemnité nulle mais des bonus pouvant atteindre le million d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une future vente. Bladi (21 ans) quitte l’ASSE après cinq petites apparitions en équipe première.

Duffus peut jouer à tous les postes offensifs

Par ailleurs, le journaliste Louis Selling a expliqué à Poteaux Carrés que l’attaquant anglais Joshua Duffus, qui s’apprête à s’engager avec les Verts, pouvait évoluer à plusieurs postes : « Comme la plupart des joueurs anglais, il a joué à de nombreux postes différents tout au long de sa carrière de jeune. Il a joué un match en tant qu’arrière droit et a fourni une passe décisive. Il a également joué un match en tant que milieu de terrain central. Dans ce match, il a marqué et fait une passe décisive. Il a joué 2 matchs en tant que milieu de terrain excentré gauche. Il a joué 7 matchs comme ailier gauche, au cours desquels il a marqué un but et fourni 2 passes décisives. Il a joué 8 matches sur l’autre aile ».

« Josh Duffus a joué 11 matchs en tant que milieu de terrain offensif. En tant que numéro 10, il a marqué 2 buts et réalisé 3 passes décisives. Ses compétences techniques, son agilité et sa forme physique naturelle conviennent parfaitement au poste de milieu offensif, et il a très bien joué à ce poste dans plusieurs de ses matchs. Cependant, il est clair que son meilleur poste est celui d’avant-centre. En 20 matchs joués en pointe, il a marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives. Il peut garder le ballon, faire du jeu combiné, courir derrière et se créer des occasions. » C’est donc un véritable couteau-suisse qui s’apprête à intégrer l’effectif d’Eirik Horneland !