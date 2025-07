Probable prochaine recrue de l’ASSE, l’attaquant anglais Joshua Duffus est dépeint comme un véritable couteau suisse du côté de Brighton.

A 20 ans, Josuha Duffus, non conservé par Brighton et donc libre de tout contrat, devrait s’engager ces prochaines heures avec l’ASSE, pour quatre ans. Un pari de Kilmer Sports, puisque le joueur présente peu de références. A Brighton, il n’a joué que 2 minutes en équipe première, il y a deux saisons avec Roberto De Zerbi, en entrant en jeu lors d’un match face à l’AEK Athènes. Mais Duffus, bien qu’international U17, n’a jamais disputé le moindre match en Premier League. Ces deux dernières saisons, il a inscrit 8 buts avec les U19 de Brighton, et 8 buts avec la réserve.

Duffus peut jouer au milieu et même latéral droit

Fan de Brighton, le jeune journaliste sportif Louis Selling a mis à l’honneur le joueur en mars dernier sur VAVEL, et il le présente comme étant très polyvalent. Comme la plupart des joueurs anglais, Duffus a joué à de nombreux postes. Il a joué un match en tant qu’arrière droit et a fourni une passe décisive. Il a également joué un match en tant que milieu de terrain central et il a marqué et fait une passe décisive. Il a joué 7 matchs comme ailier gauche au cours desquels il a marqué un but et fourni 2 passes décisives. En tant que numéro 10, il a marqué 2 buts et réalisé 3 passes décisives. Cependant, il est clair que son meilleur poste est celui d’avant-centre. En 20 matchs joués en pointe, il a marqué 11 buts et délivré 6 passes décisives. Il peut garder le ballon, faire du jeu combiné, courir derrière et se créer des occasions. »