À un peu plus de trois semaines du début du championnat, l’AS Saint-Étienne a encore du pain sur la planche au niveau du mercato estival. Si Maxime Bernauer et Irvin Cardona ont été définitivement recrutés, que Mahmoud Jaber et Chico Lamba sont arrivés et que Joshua Duffus devrait bientôt débarquer dans le Forez, il devrait y avoir encore pas mal de mouvements que ce soit dans le sens des arrivées, que dans le sens des départs.

Dans cette vidéo, Laurent Hess, notre correspondant à Saint-Étienne, et Fabien Chorlet s’attardent ainsi sur la signature imminente de Joshua Duffus chez les Verts et sur la suite du mercato estival du club stéphanois. Pour notre spécialiste de l’ASSE, au moins un latéral droit, un latéral gauche et un attaquant en cas de départ de Zuriko Davitashvili et/ou Lucas Stassin doivent encore être recrutés par Kilmer Sports.