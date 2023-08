ASSE : 3 recalés de Batlles lui envoient un message !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Au lendemain de la piteuse défaite de l'ASSE à Rodez (1-2), les réservistes stéphanois ont battu le Goal FC (4-1) en amical. Louis Mouton, Mathys Saban et Yanis Lhéry, auteur d'un doublé, ont été les buteurs de la formation de Razik Nedder.

Un lob de 60 mètres pour Mouton

Les trois anciens pensionnaires du centre de formation sont laissés pour compte par Laurent Batlles. Saban n'a même pas été convié au stage de préparation des pros malgré ses entrées en jeu remarquées de l'hiver dernier. Sut son but contre Le Goal FC, l'ailier s'est joué de toute la défense lyonnaise. Mouton, lui, a inscrit un but d'un lob du milieu de terrain. De quoi inciter Batlles à lui offrir une nouvelle chance, alors qu'il a disparu de la circulation depuis l'hiver dernier et le recrutement de Lamine Fomba, décevant depuis son arrivée ?

